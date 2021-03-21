Юлія Зайка і "Холостяка" поділилася подальшими планами на проекті
Як передає Politeka.net, роздумами про майбутнє дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Відзначимо, що під час останнього випуску шоу між дівчиною і холостяком сталася перша близькість.
Українці в мережі вже активно обговорюють їх пристрасний поцілунок, а деякі навіть пророкують Юлії перемогу в проекті.
На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила відкрити закулісся шоу.
"На чайній церемонії Міша пояснив свою позицію з приводу другого будинку. Мене задовольнив його відповідь: бажання дізнатися кожну дівчину краще і турбота про наш комфорт. Емоції обурення вщухли і на їх місце прийшов здоровий глузд. У будь - якому випадку-це його вибір. Я була дуже рада, що ми зняли це питання з порядку денного", - розповіла Юлія.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Як виглядають двійнята Кравець з "Квартал 95", обличчя яких вона довго приховувала, Осадча вирішила показати: "Свої забобони"
Сморигін із "Дизель Шоу" в образі Єлизавети ІІ протролив Полякову, співачка не змовчала: "Це просто розрив"
Холостяк Данилко зворушив чуттєвим кадром із супутницею свого життя, одягненою у все біле: "Коли вже?"
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Також дівчина зазначила, що не збирається здаватися і буде боротися за серце холостяка.
⠀
"Прийшов час зайнятися розвитком наших з Мішею відносин", - підсумувала Зайка.
Нагадаємо, що учасниці "Холостяка" розкрили пікантні деталі знайомства з Заливако:" ви бачили, які у нього..."
Як повідомляла Politeka, ім'я переможниці "Холостяка", яка вкрала серце Заливако, розкрили в мережі: "Нереально красива..."