Юлія Зайка і "Холостяка" поділилася подальшими планами на проекті



Як передає Politeka.net, роздумами про майбутнє дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Відзначимо, що під час останнього випуску шоу між дівчиною і холостяком сталася перша близькість.

Українці в мережі вже активно обговорюють їх пристрасний поцілунок, а деякі навіть пророкують Юлії перемогу в проекті.

На своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила відкрити закулісся шоу.



"На чайній церемонії Міша пояснив свою позицію з приводу другого будинку. Мене задовольнив його відповідь: бажання дізнатися кожну дівчину краще і турбота про наш комфорт. Емоції обурення вщухли і на їх місце прийшов здоровий глузд. У будь - якому випадку-це його вибір. Я була дуже рада, що ми зняли це питання з порядку денного", - розповіла Юлія.

Також дівчина зазначила, що не збирається здаватися і буде боротися за серце холостяка.

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"Прийшов час зайнятися розвитком наших з Мішею відносин", - підсумувала Зайка.

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