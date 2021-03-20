Харківський бізнесмен Михайло Заливако, який став героєм шоу "Холостяк 11", зробив свій вибір

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку проєкту в Instagram, в результаті третього ефіру, що відбувся 19 березня, "Холостяк" покинули відразу три дівчини, причому одна з них прийняла рішення піти самостійно.

Проект покинула колишня порноактриса Анастасія, яка називає себе Адель Асанті.

Так, у третьому випуску Аліса запросила "холостяка" на особисте спілкування. Через це її суперниці почали обговорювати план помсти за її спиною. Анастасія заявила, що їй не зовсім комфортно знаходиться в такій негативній атмосфері, де панує суцільне лицемірство. Дівчина вирішила припинити боротьбу за серце Михайла. Той запропонував їй переїхати в другий будинок з іншими учасницями, але вона не захотіла. Заливако провів Анастасію до машини і вона поїхала.

"Міша красиво провів. Вона б там не вижила..."; "Настя молодець. У тому котлі жити, себе не поважати"; "Ось і докази, що вона для рейтингу свого прийшла на проект 😏 ні, ну ви уявіть, скільки людей від цікавості подивилися її видоси", - коментують ситуацію користувачі Мережі.

Крім того, проект покинули Христина та Ольга. "Холостяк" обділив дівчат трояндами. Публіка погодилася з рішенням героя, мовляв, вони йому не підходили через занадто дивну поведінку.

Зокрема про Христину писали: "Вдарилася об гойдалку😂 вона як під чимось. Правильно що пішла"; "Вона взагалі втрата втрат😂"; "Вона досить унікальна дівчина) всього їй найкращого 😉"; "Христині варто піти до ЛОРа, вона якось в ніс говорить, неможливо її слухати"; "Слава богу що вона пішла дівчинка ні про що".

Ольгу публіка теж не злюбила: "Ураааа🔥 вона якась ні риба ні м'ясо"; "Це було цілком передбачувано️ ️🤷‍♀️Оля хороша дівчина, розумна, але мало емоційна, абсолютно з іншої планети. Десь ходить її людина, але мабуть ще не час"; "так, вона пришиблена!.. Дратує...".

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