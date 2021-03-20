Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, ставший героем шоу "Холостяк 11", сделал свой выбор

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку проекта в Инстаграм, во результате третьего эфира, состоявшегося 19 марта, "Холостяк" покинули сразу три девушки, причем одна из них приняла решение уйти самостоятельно.

Проект покинула бывшая порноактриса Анастасия, называющая себя Адель Асанти.

Так, в третьем выпуске Алиса пригласила "холостяка" на личное общение. Из-за этого ее соперницы начали обсуждать план мести за ее спиной. Анастасия заявила, что ей не совсем комфортно находится в столь негативной атмосфере, где царит сплошное лицемерие. Девушка решила прекратить борьбу за сердце Михаила. Тот предложил ей переехать во второй дом с другими участницами, но она не захотела. Заливако провел Анастасию до машины и она уехала.

"Миша красиво провёл. Она бы там не выжила..."; "Настя молодец. В том котле жить, себя не уважать"; "Вот и доказательства,что она для рейтинга своего пришла на проект 😏 не, ну вы представьте,сколько людей от любопытства посмотрели ее видосы", - комментируют ситуацию пользователи Сети.

Кроме того, проект покинули Кристина и Ольга. "Холостяк" обделил девушек розами. Публика согласилась с решением героя, мол, они ему не подходили из-за слишком странного поведения.

В частности о Кристине писали: "Вдарилась об гойдалку😂 Она как под чем-то. Правильно что ушла"; "Она вообще потеря потерь😂"; "Она довольно уникальная девушка) Всего ей самого лучшего 😉"; "Кристине стоит пойти к ЛОРу, она как-то в нос говорит, невозможно ее слушать"; "Слава богу что она ушла девочка ни о чём".

Ольгу публика тоже невзлюбила: "Ураааа🔥 Она какая-то ни рыба ни мясо"; "Это было в полне предсказуемо🤷‍♀️ Оля хорошая девушка, умная, но мало эмоциональная, абсолютно с другой планеты. Где-то ходит её человек, но видимо ещё не время"; "Да, она пришибленная!.. Раздражает...".

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