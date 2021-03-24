На шоу "Холостяк" одной из участниц стала экс-жена Андрея Богдана, она призналась, что во время съемок реалити-шоу заболела COVID-19

Как сообщает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм девушка призналась, что заболела коронавирусом, однако ее болезнь протекала в легкой форме.

На вопрос подписчиков "Как перенесли ковид?" Анна ответила: "В более-менее легкой форме))"

Кроме того, девушка призналась, что заполнить анкету участницы ей посоветовала сестра. Анна признается, что после развода у нее не было отношений, поэтому она решилась на такое приключение.

Также девушка рассказала какими видами спорта занимается, и как ей удается поддерживать фигуру в такой форме. Оказалось, девушка постоянно тренируется, она занимается всевозможными видами спорта, такими как йога, сквош, стрейчинг, что помогает ей не только держать тело в тонусе, но и не думать об уколах красоты.

Ранее мы рассказывали, что 28-летняя девушка пришла на проект спустя время после развода с бывшим главой ОП Андреем Богданом. В разговоре с "Холостяком" Михаилом Анна рассказала, что сначала их отношения с Андреем Богданом развивались очень быстро и красиво, и муж исполнял все ее сокровенные желания.

После трех месяцев красивых ухаживаний юрист сделал ей предложение руки и сердца, а потом они сыграли роскошную свадьбу на Бали. "С ним я узнала, как это – плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Но вскоре Анна разочаровалась, и сама выступила инициатором разрыва их отношений.

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