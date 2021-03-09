На шоу "Холостяк" кипят страсти, а зрители не сдерживают эмоций от увиденного на проекте

Как сообщает Politeka.net, 6 марта на телеканале "СТБ" вышел первый выпуск 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал молодой и перспективный Михаил Заливако. В этом эфире состоялся личный разговор холостяка и претендентки на его сердце – Анны Богдан. 28-летняя девушка пришла на проект спустя время после развода с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. На шоу красотка раскрыла некоторые подробности брака и разрыва с экс-политиком.

В личном разговоре с Михаилом Анна рассказала, что сначала их отношения с Андреем Богданом развивались очень стремительно и сказочно. После трех месяцев красивых ухаживаний юрист сделал ей предложение руки и сердца, а потом они сыграли роскошную свадьбу на Бали. "С ним я узнала, как это – плакать от счастья. Он мне подарил весь мир. Я мечтала попасть в Нью-Йорк, а он осуществил эту мечту", - поделилась девушка.

Однако, вскоре Анна разочаровалась в своем избраннике, и сама выступила инициатором разрыва их отношений. "Было сильное разочарование в человеке. Мы были вместе три года. Обидно, что не сложилось, ведь я любила", - призналась Анна. Теперь девушка утверждает, что пришла в себя после развода и готова к новым отношениям.

Надо сказать, что пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на появление Анны Богдан на проекте. Все согласились, что она очень красивая девушка, однако, многие считают, что они с Михаилом совсем не подходят друг другу.

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