Будущая мама модель Даша Хлистун, ждет ребенка от Макса Михайлова, недавно девушка позировала в меховом белье
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости.
Будущие счастливые родители не скрывают своего отношения к появлению в их жизни ребенка. Ведь Макс Михайлюк сразу после расставания с победившей в проекте Дашей Ульяновой, стал встречаться с другой Дашей.
Сейчас Михайлюк и Хлистун практически неразлучны. Их совместные фотографии часто появляются в социальной сети.
За жизнью влюбленных наблюдают фанаты, одобряющие и поддерживающие пару. Известно, что Даша занималась модельным бизнесом. Она принимала участие во многих показах, обеспечивая себя средствами для существования.
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После встречи с Максом Михайлюком в 2020 году, их жизнь засияла яркими красками. Ведь Даша оказалась в положении. По-видимому, молодые не сильно переживают и тревожатся. Например, они спокойно публикуют фотографии, где Михайлюк дарит поцелуй округлившемуся животику Даши.
Такие нежности говорят об особом доверительном и теплом отношении друг к другу.
Новый пост демонстрирует Дашу Хлистун в теплом меховом белье светлого цвета. Она наклонилась, а одну руку оставила на поясе. Замечательная улыбка демонстрирует прекрасное настроение будущей мамы.
Даша решила написать несколько слов, поздравив украинок с праздничным днем.
"Милые дамы хочу поздравить Вас с этим прекрасным днем! А точнее мы поздравляем Вас вдохновения Вам, нежности и любви" - сообщила Хлистун. Дальше она продолжила, вспомнив слова услышанные на радио "Как сказали на радио, весна это не сезон это состояние души) пусть именно так и будет, а для меня и Макса начался самый долгожданный период" - рассказала Даша.
Подписчики не смогли равнодушно наблюдать за такой милой парой, а подарили комплемент. Одна из них так написала: «Хорошенькая, хорошенькие».
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