Модель Дарья Хлистун, возлюбленная "Холостяка-10" Макса Михайлюка, произвела фурор неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 25-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото пятилетней давности, на котором показала, как выглядела до "корректировок" своей внешности - в частности, до увеличения губ.

Даша, оказывается, была блондинкой да еще и с короткой стрижкой. Ныне девушка - шатенка с длинными локонами. А ее губы пять лет назад были заметно ассиметричными, тогда как сейчас более пухлые.

«Ты любишь вовсе не меня, а другого человека. И страдаешь, потому что я не становлюсь на него похожим», - подписала фото звезда философской цитатой.

Одним из первых пост Хлистун прокомментировал ее возлюбленный.

"Самая красивая😍❤️", - написал Макс. Беременная на последних сроках Даша ответила ему: "Самая красивая ещё не родилась 😉😚".

Пользователи кинулись обсуждать внешность девушки в комментариях:

"Единственное фото, на котором старше выглядете😍 На Шерон Стоун похожи🔥🔥🔥" - "хотя на самом деле, мне на этом фото 20 лет😬😅"

"Вы очень милая со своими губками😍"

"Красивая😍А мне тут на Кару Делевинь похожи"

"Даже очень красивая и вам лучше со своими родными губами)"

"Вам идёт стрижка) и натуральные губки... прям не узнала вас"

"Классные губы с асимметрией ❤️ А кто Вам сделал нынешние губы, не признаётесь)"

Ранее мы рассказывали, Хлистун покорила красотой, выставив фото в лифте. Беременность, помимо округлившегося животика, кажется больше никак не отразилась на модели.

Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".

Ранее мы писали, что беременная от "Холостяка" Михайлюка модель раскрыла подробности их интимной жизни: «Мы начали…».

Также на Politeka сообщали, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка блеснула животиком и раскрыла свой секрет: "Имя малышки...".