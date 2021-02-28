Беременная жена «Холостяка» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун раскрыла небольшой секрет об отношениях с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала один из снимков, сделанных на их с Максом совместной фотосессии. Михайлюк на фото позировал в одних джинсах, а Даша надела черный топ. Джинсы красотка расстегнула, оголив большой живот. Макс встал перед любимой на колени и прижался к животу. Фото получилось очень трогательным.

«Пока не сделали новую съемку, буду продолжать постить эту, тем более что так много красивых кадров, ещё на этом фото видно, кто теперь в любимчиках», - подписала снимок модель.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Вы очень крутые», «Клаассс. Я бы очень хотела сделать для Вас фотосъемку», «Добра вам, здоровья и легких родов))», «Прекрасные», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц решила обратить внимание на то, что Даша слишком быстро забеременела от «Холостяка».

«Как вы встречаетесь 8 месяцев и ты уже скоро рожаешь?», - отметила девушка.

«Мы начали общение в мае) а забеременела я, спустя месяц наших отношений», - поделилась интимными подробностями Хлистун.

Как известно, Дарья и Макс начали встречаться вскоре после того, как закончился проект «Холостяк».

Напомним, что "холостяк" Макс Михайлюк публично отчитал беременную возлюбленную: "Застегнись".

Как сообщала Politeka, беременная от "Холостяка" Михайлюка модель впервые показала свадебное платье: "Не нервничайте".

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