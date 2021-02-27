Дар'я Хлистун-Молода дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка розповіла про весілля після пліток у мережі

Вагітна кохана головного героя романтичного шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка поділилася несподіваним для шанувальників кадром. Так, знаменита молода модель Дарина Хлистун вирішила опублікувати фото, на якому позувала у весільній сукні.

Причому пост модель супроводила питаннями, які чує зараз частіше за інших. Варто відзначити, незважаючи на провокативний пост, Дарина так і не відповіла на питання користувачів, чи була у них з коханим весілля або вони все ж обійшлися лише розписом.

"Весілля буде чи ні? Ви вже розписалися? А де ваші кільця? А чого ти кажеш що ви чоловік і дружина? Так ось, хто знає відповіді на всі ці питання?)) сама не справляюся🙃help " - написала Даша під стильним фото.

Фанати відреагували відразу:

"Даша красуня!; Красуня😽; вже знаєш приблизно яке плаття ти хочеш на весілля?😍 ; Даша, тримайтеся)); а ви соромитеся сказати людям правду? У чому сором сказати як є ?; це взагалі-то не повинно сторонніх людей хвилювати; всьому свій час❤; ви головне не нервуйте; Чарівна❤️; чекаємо весілля 😍".

"З улюбленого зараз-їсти і спати як виявилося, це було у багатьох. Мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку, а ось з їжею... я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого", - розповіла раніше Даша. Також вона відповіла:

"Ще раз відповім, чого така страшна стала? Та тому що дочка віджала всю красу! Слідів від модельного життя не залишилося, Я їх благополучно все зжерла!» ,- жартівливо зазначила Даша в підписі під невеликим роликом з відпочинку.

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