Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка рассказала о свадьбе после сплетен в сети

Беременная возлюбленная главного героя романтического шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка поделилась неожиданным для поклонников кадром. Так, знаменитая молодая модель Дарья Хлистун решила опубликовать фото, на котором позировала в свадебном платье.

Причем пост модель сопроводила вопросами, которые слышит сейчас чаще других. Стоит отметить, несмотря на провокативный пост, Дарья так и не ответила на вопрос пользователей, была ли у них с любимым свадьба или они все же обошлись лишь росписью.

«Свадьба будет или нет? Вы уже расписались? А где ваши кольца? А чего ты говоришь что вы муж и жена? Так вот, кто знает ответы на все эти вопросы?)) сама не справляюсь🙃help» - написала Даша под стильным фото.

Фанаты отреагировали сразу:

«Даша красотка!; Красотка😽; Уже знаешь примерно какое платье ты хочешь на свадьбу?😍; Даша, держитесь)); А Вы стесняетесь сказать людям правду? В чём стыд сказать как есть ?; это вообще-то не должно посторонних людей волновать; Всему своё время❤; Вы главное не нервничайте; Волшебная❤️; Ждём свадьбу 😍».

«Из любимого сейчас - кушать и спать как оказалось, это было у многих. Видимо, организм действительно требует такую подзарядку, а вот с едой... я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого», - рассказала раньше Даша. Также она ответила:

«Еще раз отвечу, чего такая страшная стала? Да потому что дочь отжала всю красоту! Следов от модельной жизни не осталось, я их благополучно все сожрала!», - шутливо отметила Даша в подписи под небольшим роликом из отдыха.

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