Дружина героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка розповіла про важкі будні моделей
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 25-річна модель Дарина Хлистун розповіла, що доводиться переживати дівчатам, які працюють в модельному бізнесі.
"Мене так часто запитують про мінуси в модельній роботі) і ось чесне слово, кожен раз я впадаю в ступор, тому що ніби як робота-мрія. Але потім я починаю згадувати, що для мене максимально складно так це прокидатися рано. У модельному іноді роботи починаються з 4:00 ранку як в Ізраїлі наприклад) і закінчуються о 18:00», - розповідає Хлистун.
За її словами, після такого графіка організм виснажений від голоду, а також від нестачі сну, адже сплять моделі іноді всього по три години.
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«А ноги в таких ранах від натертих мозолів, що страшно подивитися. Але гартування йде сильне, не сперечаюся) Так що, як то кажуть, «виживуть найсильніші», - зазначила Дарина.
У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
"Вам дуже добре, коли світлий колір волосся. Ну дуже", "Даша, ти якесь диво. Така красива, розумна ще й ввічлива. Дивлюся твої сторіс і милуюся. Ти у всьому знаходиш хороше. А головне те, що ти дуже проста», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "холостяка" Михайлюка показала ніжки в короткому платтячку:"Сплю і бачу як...".
Також Politeka писала, що Макс Михайлюк публічно відчитав вагітну кохану:"застебнися".