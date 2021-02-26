Дружина героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка розповіла про важкі будні моделей

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 25-річна модель Дарина Хлистун розповіла, що доводиться переживати дівчатам, які працюють в модельному бізнесі.

"Мене так часто запитують про мінуси в модельній роботі) і ось чесне слово, кожен раз я впадаю в ступор, тому що ніби як робота-мрія. Але потім я починаю згадувати, що для мене максимально складно так це прокидатися рано. У модельному іноді роботи починаються з 4:00 ранку як в Ізраїлі наприклад) і закінчуються о 18:00», - розповідає Хлистун.

За її словами, після такого графіка організм виснажений від голоду, а також від нестачі сну, адже сплять моделі іноді всього по три години.

«А ноги в таких ранах від натертих мозолів, що страшно подивитися. Але гартування йде сильне, не сперечаюся) Так що, як то кажуть, «виживуть найсильніші», - зазначила Дарина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Вам дуже добре, коли світлий колір волосся. Ну дуже", "Даша, ти якесь диво. Така красива, розумна ще й ввічлива. Дивлюся твої сторіс і милуюся. Ти у всьому знаходиш хороше. А головне те, що ти дуже проста», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".

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