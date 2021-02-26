Возлюбленная героя популярного шоу "Холостяк" Макса Михайлюка рассказала о тяжелых буднях моделей

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 25-летняя модель Дарья Хлистун рассказала, что приходится переживать девушкам, которые работают в модельном бизнесе.

«Меня так часто спрашивают о минусах в модельной работе) и вот честное слово, каждый раз я впадаю в ступор, потому что вроде как работа-мечта. Но потом я начинаю вспоминать, что для меня максимально сложно так это просыпаться рано. В модельном иногда работы начинаются с 4:00 утра как в Израиле например) и заканчивается в 18:00», - рассказывает Хлистун.

По ее словам, после такого графика организм истощен от голода, а также от недостатка сна, ведь спят модели иногда всего по три часа.

«А ноги в таких ранах от натертых мозолей, что страшно посмотреть. Но закалка идет сильная, не спорю) Так что, как говорится, «выживут сильнейшие», - отметила Дарья.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Вам очень хорошо, когда светлый цвет волос. Ну очень», «Даша, ты какое-то чудо. Такая красивая, умная еще и вежливая. Смотрю твои сторис и любуюсь. Ты во всем находишь хорошее. А главное то, что ты очень простая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".

Как сообщала Politeka, беременная жена «холостяка» Михайлюка показала ножки в коротком платьице: «Сплю и вижу как…».

Также Politeka писала, что Макс Михайлюк публично отчитал беременную возлюбленную: "Застегнись".