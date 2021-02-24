Публіка, до речі, підтримала "Холостяка-10" Макса Михайлюка

Як передає Politeka.net, 35-річний екс-холостяк, який разом зі своєю коханою, моделлю Дариною Хлистун, очікують народження первістка, влучно прокоментував останній пост красуні в її мікроблозі в Instagram.

Так, Даша виставила кілька фото, на яких позувала на вулиці. На дівчині була рожева шубка і теплий брючний костюм молочного відтінку. При цьому, крутячись перед камерою, модель необачно розхристила верхній одяг - не боячись застудитися.

У підписі Хлистун пожурила подругу за те, що та її "негарно" сфотографувала.

"P. S. Не заводьте собі подруг які не хочуть і не вміють вас фоткати😂 Віка, нам потрібно переглянути нашу дружбу😂", - йдеться в повідомленні.

Але в коментарях відчитали вже саму Дашу. Михайлюк зробив зауваження з приводу її зовнішнього вигляду (та ще й похвалив її подругу).

"Застебнися і одягни шапку!) P. S. Віка молодець😀 💪", - написав Макс, на що Даша відповіла йому, жартуючи: "Неть😝".

Користувачі активно обговорили побачене в коментарях. Примітно, що одна з прихильниць Даші вирішила втішити дівчину та зазначила, безумовно, "плюс" її цікавого положення.

"Вагітність вона така 🤪 хоча є свої плюси - живіт втягувати не треба 😂", - написала користувачка, на що Хлистун відповіла: "І ц*ці підросли😂 на цьому плюси закінчилися 😂"

"Така прикольна) 😝 😻"

"Дашуля ти дуже шикарна і коли в такому положенні! Красу нічим не зіпсуєш! А ось шапку, Максік прав, потрібно одягнути і застебнутися! Прости, може, не моя справа! Але я з хороших спонукань! ❤️"

"Ви прекрасні❤️світитеся вся ❤️"

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми...".