Вагітна дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун показала себе в короткій сукні і відверто розповіла, про що мріє

25-річна модель, яка зараз чекає первістка від свого коханого, поділилася наболілим в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

У новій публікації Хлистун поскаржилася на те, що через вагітність не може пофарбуватися в улюблений блонд, а її фігура різко змінилася.

"Сплю і бачу, як фарбую свої три волосинки в блонд. І худі ноги з худим обличчям теж уві сні бачу", - відверто написала модель.

Свій пост вона доповнила власним архівними знімками. За словами Хлистун, вони були зроблені в 2019 році.

На фото задоволена модель позує на морі. Вона зайшла в воду в коротенькому рожевому платті і Панамі йому в тон. Її волосся в той період якраз були пофарбовані в блонд. Виглядала красуня дійсно дуже худий.

Передплатники Хлистун поспішили заспокоїти дівчину в коментарях.

"Даша, все буде", "ви в будь-якій вазі прекрасні", "ось народиш, ще більше схуднеш! Так що насолоджуйся цим моментом!", "Трохи терпіння і все повернеться!", "Мені здається краще з темними", "Блондинка вогонь, дуже красива", - пишуть люди.

Як відомо, незабаром після фіналу шоу «Холостяк-10» його головний герой розлучився з переможницею Дашею Ульяновою і почав зустрічатися з 25-річною моделлю Дашею Хлистун. Нещодавно пара оголосила про те, що чекає дитину. Крім того, вони зізналися, що вже встигли таємно зіграти весілля.

Нагадаємо, вагітна дружина "Холостяка" Михайлюка блиснула животиком і розкрила свій секрет: "Ім'я малятка...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Макс Михайлюк публічно відчитав вагітну кохану: "Застебнись".

Також Politeka писала, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".