Дарина Хлистун-Молода дружина "Холостяка-10" Макса Михайлюка продовжує готуватися до материнства

Не так давно пара оголосила, що чекає первістка, причому модель і прославився екс-Холостяк навіть встигли одружитися, просто не афішували це в мережі і не ділилися особистими кадрами. У той же час Даша і Макс почали поступово розповідати про своє життя і про плани на майбутнє.

Готуючись до появи на світ первістка, пара розповіла, що чекає доньку. Також Даша почала активно вивчати всю інформацію про пологи, збереження плаценти та інших важливих аспектах свого життя з появою дитини.

Макс вирішив вислухати те, що читає дівчина і навіть влаштував консультацію з фанатами в сторі, запитуючи, що вони думають з приводу всього того, що говорить його молода дружина.

"Ох, навіть не знаю, а ви що думаєте з цього приводу? Ми в цьому новачки", - говорить Макс.

Стоячи біля входячи відразу до двох кімнат, яких раніше пара не показувала, уникаючи уваги до свого особистого життя, модель зазначила, що їй було цікаво дізнатися щось нове.

До того, як оголосити вагітність сама Хлистун відповіла, що вперше зустрілася з чоловіком вона першого червня, але ось з якого числа вони почали відносини їй відповісти складно. Також вона розповіла, що зараз вони з Максом живуть разом у Києві. "Так, ми разом живемо в Києві", - підкреслює Хлистун.

При цьому Даша відповіла на питання про минулі відносини, заявивши, що з молодою людиною, який був будинок Макса, вона розлучилася через його захоплення гітарою. Музика виявилася для нього важливішою.

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Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

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