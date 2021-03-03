Беременная жена «холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун показала нарядный образ на селфи из лифта
Модель поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, сейчас Дарья на последних месяцах беременности, причем они с Михайлюком долго скрывали, что у них будет ребенок. Как выяснилось, возлюбленная экс-«холостяка» забеременела спустя всего месяц с начала их отношений.
Впрочем, «интересное положение» не мешает Даше активно вести Инстаграм, регулярно публикуя там новые снимки.
На этот раз красотка показала себя прямо в лифте. Хлистун одета в бежевую шубку, которая скрывает наряд под ней, но все же позволяет заметить уже довольно большой живот модели.
При этом, судя по аккуратной укладке и макияжу, Даша явно прихорашивалась перед выходом из дома. В комментариях ее подписчики предположили, что она направляется на фотосессию.
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«Ну как без этого? Теперь я считаюсь полноценной девушкой. Фото в лифте», - подписала снимок Хлистун.
Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«Роспись!», «Очень красивая», «Как кукла», «Вот! ну воооот же!!!ну красотка же! и нет никакого опухшего лица и т д и т п чем Даша оправдывалась!», «Красивая мамочка», - пишут люди.
Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".
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