Жена звезды шоу «Холостяк» Макса Михайлюка поделилась откровенными подробностями из своей жизни

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм модель Даша Хлистун решила пообщаться с поклонниками. Она публиковала архивные фото, а также отвечала на разнообразные вопросы.

«Вы когда-нибудь дрались с девушкой?», - спросили у Дарьи.

«Да, было, пару раз. Было, когда я была в маленьком возрасте, а один раз было даже уже в подростковом. Это плохо, но тогда, не драться не получилось бы», - честно ответила модель.

Как известно, сейчас Даша Хлистун находится на последних месяцах беременности. Девушке удалось практически всю беременность скрывать интересное положение от поклонников. Как выяснилось, она забеременела от Михайлюка через месяц после того, как у них завязались отношения.

Сейчас модель активно ведет свой Инстаграм, рассказывая о предстоящих родах и протекающей беременности. По словам Хлистун, в будущем она планирует вернуться в модельный бизнес. Но для этого нужно будет привести себя в форму.

Ранее мы писали, что Даша Хлистун показала, как выглядела до увеличения губ. Девушка не скрывает, что делала уколы красоты.

Напомним, что "холостяк" Михайлюк засветил квартиру, в которой теперь живет с беременной моделью: "Ох, даже не знаю".

Ранее мы писали, что беременная от "Холостяка" Михайлюка модель раскрыла подробности их интимной жизни: «Мы начали…».

Также на Politeka сообщали, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка блеснула животиком и раскрыла свой секрет: "Имя малышки...".