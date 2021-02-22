Кохана героя реаліті-шоу "Холостяк-10" 25-річна модель Дарина Хлистун поділилася подробицями про свою вагітність

Як повідомляє Politeka.net, в новому пості в своєму Instagram дівчина вирішила відповісти на питання, яке хвилювало багатьох шанувальників шоу.

"Виходячи з питань, які найчастіше задають) подумала, а чого власне з вами не поділитися тим, який термін) адже мені то вже народжувати скоро🙈 пузожителю майже 32 тижні ❤️... і моє улюблене фото до речі», - написала вона.

Також Дарина Хлистун додала, що ім'я малятка повідомить, коли вона народиться.

Користувачі Мережі вітають дівчину і бажають їй сімейного щастя.

"Фото 😍 красиві і щасливі. Добра вам і радості. Макс буде кращий батько. У нього прекрасні батьки, який дали йому приклад якою має бути сім'я і відносини. Щиро бажаю вам сімейного щастя", "бережіть один одного і будь ті щасливі", "Легких і швидких пологів", "Ви неймовірно красива пара. Дай Бог вам щастя і здоров'я", "Кайфові! Йде бути вагітняшкою", "бережіть один одного і будь ті щасливі", - пишуть в коментарях.

Раніше, готуючись до появи на світ первістка, пара розповіла, що чекає доньку. Також Даша почала активно вивчати всю інформацію про пологи, збереження плаценти та інших важливих аспектах свого життя з появою дитини.

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