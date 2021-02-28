Вагітна дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун розкрила невеликий секрет про стосунки з чоловіком
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала один зі знімків, зроблених на їх з Максом спільній фотосесії. Михайлюк на фото позував в одних джинсах, а Даша одягла чорний топ. Джинси красуня розстебнула, оголивши великий живіт. Макс встав перед коханою на коліна і притиснувся до живота. Фото вийшло дуже зворушливим.
"Поки не зробили нову зйомку, буду продовжувати постити цю, тим більше що так багато красивих кадрів, ще на цьому фото видно, хто тепер в улюбленцях", - підписала знімок модель.
У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
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"Ви дуже круті", "Клаассс. Я б дуже хотіла зробити для Вас фотозйомку", "Добра вам, здоров'я і легких пологів))», «прекрасні», - пишуть користувачі Мережі.
Одна з прихильниць вирішила звернути увагу на те, що Даша занадто швидко завагітніла від «Холостяка».
"Як ви зустрічаєтеся 8 місяців і ти вже скоро народжуєш?",- зазначила дівчина.
"Ми почали спілкування в травні) а завагітніла я, через місяць наших відносин», - поділилася інтимними подробицями Хлистун.
Як відомо, Дарина і Макс почали зустрічатися незабаром після того, як закінчився проект «Холостяк».
Нагадаємо, що "холостяк" Макс Михайлюк публічно відчитав вагітну кохану:"Застебнись".
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