Герой 11 сезона шоу " Холостяк" Михаил Заливако рассказал, как будет выбирать девушку

Как передает Politeka.net, 31-летний бизнесмен из Харькова ответил на вопросы в опросе канала СТБ.

«У меня нет конкретного понятия «критерии». Я если почувствую человека, то его и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я буду выбирать себе женщину», - отметил он.

Вместе с тем, Заливако рассказал, каков его идеал девушки.

«Есть такое классное понятие «рersonality». Личность! Она может быть в чем-то уникальна, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и том, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз ― обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции», - поделился Холостяк.

Также он признался, что переконий, что встретить любовь на проекте вполне возможно, ведь там много девушек. Они все разные, у каждой свой психотип. Поэтому вполне реально встретить ту, с которой можно построить отношения.

При этом Заливако добавил, что не сказал бы, что легко и быстро влюбляется.

Напомним, одной из участниц проекта стала бывшая жена экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

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