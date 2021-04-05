Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако пока еще не выбрал главных фавориток этого сезона

В каждом новом эфире поклонники «Холостяка» Заливако постепенно узнают мужчину и его необычный характер. В то же время не обходится и без осуждения поведения участниц, которые, как уверяют в сети, слишком многое себе позволяют и не желают останавливаться на одних поцелуях.

Уже за первые пять эфиров Михаил не раз был замечен за поцелуями с красотками, в то время как поклонники недоумевают: почему уходят одни, а другие остаются. Желая определить хотя бы приблизительно фавориток «Холостяка» в будущем, на фан-странице проекта предложили выбрать образ одной из девушек, которая отличилась в последнем выпуске.

«Чей образ на церемонии роз вам понравился больше всего - Лизы, Юлии-зайки или Розали?», - сказано в сообщении:

Как выяснилось, больше всего привлекательной выглядела для поклонников именно Розали, которая была в светлом и нежном образе:

«Лизы !!! Она вообще самая крутая из тех девочок!; все красотки😍; Какая красивая зайка❤️; Розали, а зайка всю передачу была какая-то кислая ... 😮; Образ Лизы очень красивый🔥; Розали; Розали и Лиза🔥; Все три девочки красивые, но одна кислая, вторая зайка и третья роза; Розали; Розали🔥; Розали; Все красивые, 😍 Не могу выделить.🤔🤔; Наша Лиза классная !!! ; В белом наряде👏;Фиолетовое платье и Розали образ».

Отметим, в 5 выпуске главный герой и участницы проекта «Холостяк»-11 отправились во Львов. Там они попали в СПА, в бар, а кто-то даже получил личный подарок от Михаила. Также прошло еще одно индивидуальное свидание, во время которого мужчина пригласил Дашу в… комнату страха.

Причем закончилось все, как видно на фото, хорошими воспоминаниями для них двоих, ведь после того, как пара объединилась, экстрим их заметно сблизил. В романтической атмосфере при свечах Миша и Даша поцеловались.

А вот Джессика и Катя получили приятный подарок – поход в безлимитный спа. Девушки раньше говорили, что они подруги, поэтому мужчина решил проверить это сам.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".