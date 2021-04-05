Герой шоу "Холостяк-11" бізнесмен Михайло Заливако розгнівається на учасниць

З початку березня на екрани виходить новий сезон шоу" Холостяк", в якому дівчата борються за серце молодого бізнесмена, передає Politeka.net.

Черговий випуск обіцяє великі сюрпризи, про що свідчить відео, розміщене в Instagram-групі шанувальників шоу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, цього разу Заливако розгнівався, побачивши знімки учасниць у соцмережах. За словами бізнесмена, йому не подобається, коли багато фотошопу, саме тому він звернувся до дівчат з несподіваним проханням. "Холостяк" запропонував їм не користуватися косметикою.

"Чи впізнає тепер дівчат холостяк?",- цікавиться диктор.

"Я прям офігел! В сенсі, це хто?",- сміючись, вимовив Заливако.

За дві години публікація зібрала майже 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Клас, такого ще не було)) цікаво подивитися)😁", " після цього випуску і закінчиться Шоу Холостяк🤣 🤣 🤣", " ого 😂 тоді він ще довго може бути холостяком😂 😂 😂", " Оооо, цікавенько буде, молодець Міша!!! 🔥Шок для дівчат😂 або для Міші буде 😉 більше!", "Думаю хоча б татуаж брів у них є😂?". "Я думаю, що Міша правильно зробив, заборонивши косметику на цілий тиждень, бо йому потрібна кохана людина, а не розмальована Барбі, природна краса ніколи не програє. ❤ ️ 🙌 👏 🔥 ",- написали користувачі мережі.

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