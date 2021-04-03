Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако распрощался с одной участницей
Как передает Politeka.net, пятая неделя проекта прошла во Львове.
В новом выпуске Михаил принял решение, что на свиданиях не будет участницам давать розы.
Все будут в одинаковых условиях на Церемонии роз, где Холостяк и будет принимать окончательное решение.
В 5-м выпуске шоу проект покинула стилист Александра Миколюк.
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Во время личного общения Михаил отметил, что Саша всячески старается понравиться.
Это и стало камнем преткновения в их отношениях.
Решение Михаила попрощаться именно с Сашей уже активно обсуждают в сети. Многие поклонники шоу отмечают, что "холостяк" сделал неправильный выбор.
"Я в шоке, достойная девушка", "Жаль Джесика осталась", "Зачем? Хорошая девочка..рядом одни колхозницы..разочарованы выбором ...где твои Миша глаза?", " Вообще неожиданно, как можно было отпустить такую шикарную девушку, капец!", - писали украинцы в сети.
Не обошлось без сюрпризов - на проект вернулась Аня, которая отсутствовала по состоянию здоровья.
Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".
Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".