Герой шоу "Холостяк-11" бизнесмен Михаил Заливако смог приворожить одну из участниц так, что она записала видеообращение

В пятом выпуске главный герой и участницы проекта отправились во Львов, передает Politeka.net. Бизнесмен пригласил одну из участниц, Джессику, в СПА-салон. В результате получились интимные кадры времяпрепровождения обоих. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, участница "Холостяка" сделала массаж Михаилу, а затем они поменялись местами.

Девушка была в восторге от столь жаркого занятия и записала обращение к "холостяку".

"Миша, привет! Я до сих пор не могу забыть прикосновения твоих рук на моем теле, мне было очень-очень приятно. Надеюсь, что будет еще много таких ярких и крутых эмоций между нами. Жду с нетерпением нашей будущей встречи. Надеюсь, это будет индивидуально", - произнесла Джессика, послав воздушный поцелуй в конце.

За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев:

"Фу ну ее голос это фу", "честно бесит очень! и эта ее "падружка" 🙄 обидно понимать что она может остаться в финале", "Актриса", "Лучшая и самая красивая девушка на этом проекте 🔥", "Самая классная достойная девушка🔥🔥🔥", "Какое-то двоякое чувство:с одной стороны красивая,умная,а с другой: какое-то отвращение к ней,ну честно!", "Самая лучшая девушка )она достойна холостяка❤️", "Наша породистая украинка хорошая девочка. Портить псевдоним...".

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".