Герой шоу "Холостяк-11" бизнесмен Михаил Заливако разгневается на участниц

С начала марта на экраны выходит новый сезон шоу "Холостяк", в котором девушки борются за сердце молодого бизнесмена, передает Politeka.net.

Очередной выпуск сулит большие сюрпризы, о чем свидетельствует видео, размещенное в Инстаграм-группе поклонников шоу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, в этот раз Заливако разгневался, увидев снимки участниц в соцсетях. По словам бизнесмена, ему не нравится, когда много фотошопа, именно поэтому он обратился к девушкам с неожиданной просьбой. "Холостяк" предложил им не пользоваться косметикой.

"Узнает ли теперь девушек холостяк?", - интересуется диктор.

"Я прям офигел! В смысле, это кто?", - смеясь, произнес Заливако.

За два часа публикация собрала почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Класс, такого еще не было)) интересно посмотреть)😁", "После этого выпуска и закончится Шоу Холостяк 🤣🤣🤣", "Ого 😂 тогда он еще долго может быть холостяком 😂😂😂", "Ооо, интересненько будет, молодец Миша!!! 🔥Шок для девушек😂 или для Миши будет 😉 больше!", "Думаю хотя бы татуаж бровей у них есть😂?", "Я думаю, что Миша правильно сделал, запретив косметику на целую неделю, так как ему нужен любимый человек, а не размалеванная барби, естественная красота никогда не проигрывает. ❤️🙌👏🔥", - написали пользователи сети.

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