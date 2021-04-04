Мужчина хорошо провел время на этой неделе

Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако отличился на этой неделе неоднозначным поведением с девушками

В этот раз в 5 выпуске главный герой и участницы проекта «Холостяк»-11 отправились во Львов. Там они попали в СПА, в бар, а кто-то даже получил личный подарок от Михаила. Также прошло еще одно индивидуальное свидание, во время которого мужчина пригласил Дашу в… комнату страха.

Причем закончилось все, как видно на фото, хорошими воспоминаниями для них двоих, ведь после того, как пара объединилась, экстрим их заметно сблизил. В романтической атмосфере при свечах Миша и Даша поцеловались.

А вот Джессика и Катя получили приятный подарок – поход в безлимитный спа. Девушки раньше говорили, что они подруги, поэтому мужчина решил проверить это сам.

Во время тесного общения Михаил даже заметил, что они постоянно уступают в общении друг другу. Тем не мнее, Джессика успела сделать массаж, а Катя ― поплавать с Холостяком в бассейне.

«Хитрец Холостяк пошел на свидание с двумя подружками или ... "подружками" 😏 Как думаете, с кем из девушек общения сложилось лучше?», - сказано в подписи к посту.

Поклонники разделились во мнениях:

«Джессика; Как можно залезть Михаилу в голову и понять с кем ему общалось лучше🤔🤪; Обе ни о чем 🤔; В данном случае Джессика, Катя вообще НЕ интересная и скучная, никакая; кто разделся, а кто к себе интерес утратил на спа; Ни одна, сильно наигранно себя преподносят; Катя однозначно лиса но и Джессика не такая уж мимими)); Ни одна из девушек не является искренней. Это не его вообще типаж); Джессика😍🔥; Джесика😄».

Отметим также, в новом выпуске Михаил принял решение, что на свиданиях не будет участницам давать розы.Все будут в одинаковых условиях на Церемонии роз, где Холостяк и будет принимать окончательное решение.

В 5-м выпуске шоу проект покинула стилист Александра Миколюк.Во время личного общения Михаил отметил, что Саша всячески старается понравиться.

Это и стало камнем преткновения в их отношениях.Решение Михаила попрощаться именно с Сашей уже активно обсуждают в сети. Многие поклонники шоу отмечают, что "холостяк" сделал неправильный выбор.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".