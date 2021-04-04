Головний герой 11-го сезону популярного шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав накачане тіло і поділився мотивуючою порадою
Харківський бізнесмен, за серце якого б'ються відчайдушні красуні, поділився новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому Заливако розповів, як легко підняти свою самооцінку.
"Якщо тобі коли-небудь захочеться знайти таку людину, яка зможе здолати будь-яку, навіть найважчу біду і зробити тебе щасливим, коли цього не може більше ніхто: ти просто подивися в дзеркало і скажи: «привіт!»",- написав він.
Цей пост "холостяк" супроводив власним фото. На ньому він позує в коричневих брюках і обтягуючому гольфі кольору хакі, а також туфлях йому в тон. У такому вбранні чітко проглядаються біцепси та інші м'язи красеня, який ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом.
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На пост Заливако відреагував ведучий "Холостяка" Григорій Решетник.
"Бонд 007", - написав він.
Українці також активно коментують публікацію.
"Міша, твоє ім'я космос", "Міша, йди роби що-небудь. Instagram для жінок. А ти ходиш, милуєшся собою, як пава", "трохи виглядає як самолюбство", "Який чоловік Ех треба було на Холостяк йти", "чоловік мрії, Міша красень", - пишуть люди.
Раніше стало відомо, що в 5-му випуску «Холостяка» проект покинула стиліст Олександра Миколюк. Заливако пояснив, що не оцінив те, що вона постійно намагалася йому всіляко сподобатися.
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