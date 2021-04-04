Главный герой 11-го сезона популярного шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал накачанное тело и поделился мотивирующим советом

Харьковский бизнесмен, за сердце которого сражаются отчаянные красотки, поделился новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Заливако рассказал, как легко поднять свою самооценку.

«Если тебе когда-нибудь захочется найти такого человека, который сможет одолеть любую, даже самую тяжелую беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто: ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!»», - написал он.

Этот пост «холостяк» сопроводил собственным фото. На нем он позирует в коричневых брюках и обтягивающем гольфе цвета хаки, а также туфлях ему в тон. В таком наряде отчетливо проглядываются бицепсы и другие мускулы красавца, который тщательно следит за своим внешним видом.

На пост Заливако отреагировал ведущий «Холостяка» Григорий Решетник.

«Бонд 007», - написал он.

Украинцы также активно комментируют публикацию.

«Миша, твое имя космос», «Миша, иди делай что-нибудь. Инстаграм для женщин. А ты ходишь, любуешься собой, как павлин», «Немного выглядит как самолюбие», «Какой мужчина эх надо было на Холостяк идти», «Мужчина мечты, Миша красавчик», - пишут люди.

Ранее стало известно, что в 5-м выпуске «Холостяка» проект покинула стилист Александра Миколюк. Заливако объяснил, что не оценил то, что она постоянно старалась ему всячески понравиться.

Напомним, "холостяк" Заливако разгорячил своими прикосновениями соблазнительную брюнетку: "Я до сих пор не могу забыть...".

Как сообщала Politeka, хитрец "Холостяк" Заливако пошел вразнос на личных свиданиях с красотками: "Кто разделся, а кто...".

Также Politeka писала, что неожиданный поворот на "Холостяке", решение Заливако вызвало бурные споры: "Как можно было...".