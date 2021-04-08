Новый герой "Холостяка" Михаил Заливако продолжает рвать все шаблоны
Как передает Рoliteka.net, 31-летний харьковский бизнесмен, ставший "Холостяком 11", в грядущем выпуске узнает о девушках нечто новенькое. На официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео с анонсом следующего эфира - Михаил устроит девушкам небывалое испытание (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Впервые на "Холостяке" девушек покажут полностью без косметики, и не просто покажут, а их такими, настоящими, увидит сам "жених".
"Я бы хотел, чтобы эту неделю вы не пользовались косметикой", - заявил он, на что в ответ от девушек получил "гробовую тишину".
Михаил ознакомился с аккаунтами участниц в соцсети и пришел в ужас.
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"Я не ожидал такого... Мне не нравится, когда фотошоп, и все это в таком свете...", - отреагировал Заливако.
Это разозлило "Холостяка", поэтому он решил прибегнуть к столь радикальному способу, чтобы узнать, что скрывают от него девушки.
Главный вопрос следующего эфира, узнает ли участниц Михаил?
"Я прям офигел! В смысле, это кто?", - растерялся "Холстяк" на одном из показанных фрагментов.
Заинтригованные пользователи с жаром обсуждают увиденное:
"😂да уж ....без макияжа, я представляю 😂🙈, а если ещё ботокс убрать и нарощенные ресницы😂 у некоторых"
"Молодец!!!! Ну хоть один из холостяков догадался это сделать!!👏"
"Вот это настоящий парень. Простой. Молодец. Это классная идея"
"Некоторые девочки и без мэйка будут симпатичными"
"Мишаня в обмороке будет, не дай бог...😂🔥"
"Жесть😂"
"Ну, Розали, Юля зайка, Аня без мейка симпатичные🤩"
"Браво и это правильно а ещё лучше пускай утром к ним явится когда они спят"
"Я вас прошу, сейчас у всех татуаж бровей, верхнее веко (стрелочка), татуаж губ, наращенные ресницы или ламинированные и будет типа без макияжа"
Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".
Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".
Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".