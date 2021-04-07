Юлия "Зайка", которой пророчат победу на проекте "Холостяк 11", решилась приоткрыть завесу тайны, как проходят свидания с Михаилом Заливако

Как передает Politeka.net, 27-летняя девушка сделала очередной пост с откровениями в своем микроблоге в Инстаграм. Напомним, "Зайка" стала первой участницей этого сезона, с которой Заливако поцеловался.

Юлия делится впечатлениями и рассказывает о деталях жизни участницы "Холостяк". В этот раз она решила поведать о том, кто одевает и красит девушек, а также каким образом и сколько по времени проходят встречи с Михаилом.

По словам "Зайки", в ходе проекта все участницы посещают салоны красоты, любые процедуры - за счет шоу.

"В эти дни чувствуешь себя королевой👑", - добавила она.

Что касается нарядов, то с собой Юлия брала три чемодана: с летней, теплой одеждой и другими дополнительными вещами (полотенцами, косметикой и т.д.)

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"Нашу одежду мы надеваем, когда собираемся с девочками на диване. Но все равно утверждаем образ со стилистом, чтобы в кадре мы не сливались 🙃 Часть нарядов предоставляется проектом", - рассказала Юлия.

С макияжем дела обстоят подобным образом: на посиделки с девочками красится каждая сама, но опять же за "качеством" следят профессиональные визажисты.

По словам Юлии, с Михаилом девушки видятся только в кадре: "За кадром общение запрещено. Съемка свидания длится долго в зависимости от насыщенности программы. В это время входят: само свидание, технические моменты, смена локации, поправки".

Съемка церемонии роз также занимает много времени.

"Мы часто валяемся на полу, чтобы ноги отдохнули😅, - поделилась фаворитка "Холостяка". - Перед каждой церемонией мы собираем свои вещи на случай ухода из проекта. С девушкой, которая покидает проект мы не пересекаемся после окончания церемонии и даже не можем попрощаться😔".

Кроме того, в комментариях у нее поинтересовались, платят ли девушкам деньги за участие в шоу.

"У нас нет зарплаты. Нам выдают суточные деньги на продукты", - честно ответила "Зайка".

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".