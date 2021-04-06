Участница 11-го сезона шоу «Холостяк» Юлия Зайка после поцелуя с Заливако оказалась в центре внимания поклонников проекта

В каждом эфире шоу «Холостяк» происходит много компрометирующих событий, поэтому в сети разгораются споры по поводу того, кто же станет в ближайшее время фавориткой Михаила. Мужчина пока ведет себя неоднозначно и интереса к кому-то одному не проявляет.

Именно из-за этого пользователи сети разделились во мнениях. Так, одни уверяют, что Заливако выберет экс-возлюбленую политика Андрея Богдана, Анну, а другие - SMM-специалиста Юлию Бельченко (Зайка). Причем последняя успела запомниться фанатам проекта тем, что поцеловалась с Заливако очень рано.

Девушку уже считают его фавориткой, а некоторые даже пророчат ей победу в проекте. Под ее последним фото с новым образом для выпуска, пользователи Инстаграм обсудили ее внешний вид и поведение:

«Думала, что она единственная ,а нет облом😂😂; На первом свидании с поцелуями лезла, на шею вешалась и вот результат; Мне она больше всего нравится 🔥; Какая же красотка😍; За обычного работягу замуж не выйдет никогда; Тоже все переживает за свои ноги-чтобы он увидел, какие они длинные..; Сначала нравилась. Сейчас слишком много яда от неё в сторону остальных; Ведёт себя очень неестественно и наигранно.возомнила себя невестой..».

Отметим, также прошло еще одно индивидуальное свидание, во время которого мужчина пригласил Дашу в комнату страха.Причем закончилось все, как видно на фото, хорошими воспоминаниями для них двоих, ведь после того, как пара объединилась, экстрим их заметно сблизил. В романтической атмосфере при свечах Миша и Даша поцеловались.

Так, поцеловавшись в первый раз на проекте в третьем выпуске, к пятому, Заливако был готов пойти дальше.

Напомним, Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".