Герой шоу "Холостяк 11", бизнесмен Михаил Заливако заставил участниц шоу понервничать
Как передает Politeka.net, в Инстаграм проекта «Холостяк» появился анонс предстоящего выпуска. Он получился одновременно жарким и скандальным, ведь в нем показали и слезы девушек, и неподобающее поведение «холостяка».
На кадрах анонса показали, как Михаил разделся и распустил руки, пытаясь поцеловать одну из участниц. Остальных девушек такое поведение сильно задело. Некоторые из них даже расплакались.
«Как думаете, кто поедет домой на этой неделе?», - спросили авторы аккаунта у зрителей.
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В комментариях стали гадать, кто же покинет шоу, и что такого страшного произойдет на проекте.
«Если Юля Зайка уйдёт, то смысла смотреть нету дальше. Я за Юлю. Говорят уйдёт. Посмотрим», «Лиза, было видно ее маникюр и дубленку, когда Миша проводил до машины», «Джессика дойдет до финала 100% потому что они вместе были в Мукачево», «Юля потерялась, нервы сдают. Стратегии нет, тактики тоже. Она себя потеряла. Книга прочитана», «Те, к которым не лежит сердце. Потому что численность уменьшается, а притяжение растет, пора уже и влюбиться», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Юлия "Зайка", поцеловавшая Холостяка Заливако, соблазнительно приспустила наряд: "Думала, что она единственная...".
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