Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Юлія Зайка після поцілунку з Заливако опинилася в центрі уваги шанувальників проекту

У кожному ефірі шоу» Холостяк " відбувається багато компрометуючих подій, тому в мережі розгораються суперечки з приводу того, хто ж стане найближчим часом фавориткою Михайла. Чоловік поки поводиться неоднозначно і інтересу до когось одного не проявляє.

Саме через це користувачі Мережі розділилися в думках. Так, одні запевняють, що Заливако вибере екс-кохану політика Андрія Богдана, Анну, а інші - SMM-фахівця Юлію Бельченко (Зайка). Причому остання встигла запам'ятатися фанатам проекту тим, що поцілувалася з Заливако дуже рано.

Дівчину вже вважають його фавориткою, а деякі навіть пророкують їй перемогу в проекті. Під її останнім фото з новим образом для випуску, користувачі Instagram обговорили її зовнішній вигляд і поведінку:

"Думала, що вона єдина, а Немає облом😂 😂; На першому побаченні з поцілунками лізла, на шию вішалася і ось результат; мені вона найбільше подобається🔥; яка ж Красуня😍; За звичайного роботягу заміж не вийде ніколи; теж все переживає за свої ноги-щоб він побачив, які вони довгі..; Спочатку подобалася. Зараз занадто багато отрути від неї в бік інших; поводиться дуже неприродно і награно.уявила себе нареченою..».

Відзначимо, також пройшло ще одне індивідуальне побачення, під час якого чоловік запросив Дашу в кімнату страху.Причому закінчилося все, як видно на фото, хорошими спогадами для них двох, адже після того, як пара об'єдналася, екстрим їх помітно зблизив. У романтичній атмосфері при свічках Міша і Даша поцілувалися.

Так, поцілувавшись в перший раз на проекті в третьому випуску, до п'ятого, Заливако був готовий піти далі.

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".