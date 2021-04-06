Герой шоу "Холостяк 11", бізнесмен Михайло Заливако налякав кадрами, на яких засвітив рани на руках
Як передає Politeka.net, Заливако крок за кроком рухається до фіналу шоу, прощаючись з дівчатами, які не змогли його зачепити. У кожному ефірі глядачі "Холостяка" поступово дізнаються Заливако, особливості його характеру. Відзначимо, що Заливако став улюбленцем публіки практично відразу після того, як його представили новим «Холостяком». Зараз за життям чоловіка в Instagram, який раніше він активно не вів, стежать понад 70 тисяч людей.
Свіжі сторіс Михайла налякали шанувальників. На фото він засвітив руку з ранами на зап'ясті. Червоні плями виглядали жахливо. Втім, схоже, холостяка це не турбувало.
"Ланцюги такі ланцюги. Ноги такі ж", - підписав він фото.
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Шанувальники не змогли залишити коментарі до сторіс, оскільки там відсутня така можливість.
Раніше ми писали, що в третьому випуску Михайло Заливако вперше поцілувався з учасницею проекту. Щасливицею стала дівчина Юля, яка запам'яталася глядачам костюмом зайчика на першому побаченні. Шанувальники шоу активно обговорюють пристрасний поцілунок, а деякі навіть пророкують Юлії перемогу в шоу.
Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако покрасувався накачаним тілом, показавши, за що борються дівчата: "милуєшся собою, як павич".
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