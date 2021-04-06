Герой шоу "Холостяк 11", бізнесмен Михайло Заливако налякав кадрами, на яких засвітив рани на руках

Як передає Politeka.net, Заливако крок за кроком рухається до фіналу шоу, прощаючись з дівчатами, які не змогли його зачепити. У кожному ефірі глядачі "Холостяка" поступово дізнаються Заливако, особливості його характеру. Відзначимо, що Заливако став улюбленцем публіки практично відразу після того, як його представили новим «Холостяком». Зараз за життям чоловіка в Instagram, який раніше він активно не вів, стежать понад 70 тисяч людей.

Свіжі сторіс Михайла налякали шанувальників. На фото він засвітив руку з ранами на зап'ясті. Червоні плями виглядали жахливо. Втім, схоже, холостяка це не турбувало.

"Ланцюги такі ланцюги. Ноги такі ж", - підписав він фото.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до сторіс, оскільки там відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що в третьому випуску Михайло Заливако вперше поцілувався з учасницею проекту. Щасливицею стала дівчина Юля, яка запам'яталася глядачам костюмом зайчика на першому побаченні. Шанувальники шоу активно обговорюють пристрасний поцілунок, а деякі навіть пророкують Юлії перемогу в шоу.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако покрасувався накачаним тілом, показавши, за що борються дівчата: "милуєшся собою, як павич".

Як повідомляла Politeka, розгніваний "холостяк" Заливако ошелешив дівчат новою жорсткою умовою: "я прям офігел!".

Також Politeka писала, що у "Холостяка" Заливако з'явилися перші фаворитки після нового ефіру:"Одна кисла, друга зайка і...".