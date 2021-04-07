Юлія "Зайка", якій пророкують перемогу на проекті "Холостяк 11", зважилася відкрити завісу таємниці, як проходять побачення з Михайлом Заливако

Як передає Politeka.net, 27-річна дівчина зробила черговий пост з одкровеннями в своєму мікроблозі в Instagram. Нагадаємо, "Зайка" стала першою учасницею цього сезону, з якою Заливако поцілувався.

Юлія ділиться враженнями та розповідає про деталі життя учасниці "Холостяк". Цього разу вона вирішила розповісти про те, хто одягає та фарбує дівчат, а також яким чином і скільки за часом проходять зустрічі з Михайлом.

За словами "Зайки", в ході проєкту всі учасниці відвідують салони краси, будь-які процедури-за рахунок шоу.

"У ці дні відчуваєш себе королевою 👑", - додала вона.

Що стосується нарядів, то з собою Юлія брала три валізи: з літнім, теплим одягом та іншими додатковими речами (рушниками, косметикою тощо)

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"Наш одяг ми надягаємо, коли збираємося з дівчатками на дивані. Але все одно стверджуємо образ зі стилістом, щоб в кадрі ми не зливалися 🙃 частина нарядів надається проєктом", - розповіла Юлія.

З макіяжем справи йдуть подібним чином: на посиденьки з дівчатами фарбується кожна сама, але знову ж таки за "якістю" стежать професійні візажисти.

За словами Юлії, з Михайлом дівчата бачаться тільки в кадрі: "За кадром спілкування заборонено. Зйомка побачення триває довго в залежності від насиченості програми. В цей час входять: саме побачення, технічні моменти, зміна локації, поправки".

Зйомка церемонії троянд також займає багато часу.

"Ми часто валяємося на підлозі, щоб ноги відпочили😅, - поділилася фаворитка "Холостяка". - Перед кожною церемонією ми збираємо свої речі на випадок відходу з проекту. З дівчиною, яка покидає проект ми не перетинаємося після закінчення церемонії і навіть не можемо попрощатися".

Крім того, в коментарях у неї поцікавилися, чи платять дівчатам гроші за участь в шоу.

"У нас немає зарплати. Нам видають добові гроші на продукти", - чесно відповіла "Зайка".

Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

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