Юлія "Зайка", якій пророкують перемогу на проекті "Холостяк 11", зважилася відкрити завісу таємниці, як проходять побачення з Михайлом Заливако
Як передає Politeka.net, 27-річна дівчина зробила черговий пост з одкровеннями в своєму мікроблозі в Instagram. Нагадаємо, "Зайка" стала першою учасницею цього сезону, з якою Заливако поцілувався.
Юлія ділиться враженнями та розповідає про деталі життя учасниці "Холостяк". Цього разу вона вирішила розповісти про те, хто одягає та фарбує дівчат, а також яким чином і скільки за часом проходять зустрічі з Михайлом.
За словами "Зайки", в ході проєкту всі учасниці відвідують салони краси, будь-які процедури-за рахунок шоу.
"У ці дні відчуваєш себе королевою 👑", - додала вона.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Розкрито таємницю раптової смерті актриси-красуні, їй було всього 29 років: "Гостювала у батьків..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко вперше показав свою красуню, про яку довго мріяв: "Аж самому не віриться…"
Мати новонародженої дочки Сенцова розкрила гірку правду, є коханка: "Він відмовився..."
Дорофєєва блиснула пружними сідницями, відправивши глядачів в "нокаут": один образ відвертіше іншого
Що стосується нарядів, то з собою Юлія брала три валізи: з літнім, теплим одягом та іншими додатковими речами (рушниками, косметикою тощо)
⠀
"Наш одяг ми надягаємо, коли збираємося з дівчатками на дивані. Але все одно стверджуємо образ зі стилістом, щоб в кадрі ми не зливалися 🙃 частина нарядів надається проєктом", - розповіла Юлія.
З макіяжем справи йдуть подібним чином: на посиденьки з дівчатами фарбується кожна сама, але знову ж таки за "якістю" стежать професійні візажисти.
За словами Юлії, з Михайлом дівчата бачаться тільки в кадрі: "За кадром спілкування заборонено. Зйомка побачення триває довго в залежності від насиченості програми. В цей час входять: саме побачення, технічні моменти, зміна локації, поправки".
Зйомка церемонії троянд також займає багато часу.
"Ми часто валяємося на підлозі, щоб ноги відпочили😅, - поділилася фаворитка "Холостяка". - Перед кожною церемонією ми збираємо свої речі на випадок відходу з проекту. З дівчиною, яка покидає проект ми не перетинаємося після закінчення церемонії і навіть не можемо попрощатися".
Крім того, в коментарях у неї поцікавилися, чи платять дівчатам гроші за участь в шоу.
"У нас немає зарплати. Нам видають добові гроші на продукти", - чесно відповіла "Зайка".
Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".
Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала "Холостяка" Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".