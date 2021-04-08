Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач с женой и дочерью показали идеальное выражение лица для фотографий

Как известно, юморист любит шутить не только на сцене, но и в повседневной жизни, а его жена Виктория и дочь Лиза его в этом только поддерживают, и сами не прочь поучаствовать в шутках и розыгрышах. Ткач часто публикует фото и видео, на которых они весело проводят время втроем. Как пишет Politeka.net, на этот раз артист показал, как его семейство развлекается на улице.

Так, Ткачи выбрались в парк, чтобы маленькая Лиза смогла покататься на роликах. Родители не забывают о безопасности, поэтому девочка одета в специальный розовый шлем. И, конечно же, прогулка в парке не могла обойтись без забавного семейного селфи.

На фото Ткач с женой и дочерью наклонились к камере и решили продемонстрировать одно из самых распространенных выражений лица, с которым люди делают селфи. Все трое слегка приподняли брови и сжали губы.

«Одно из самых популярных выражений лица на фото))) Признайтесь честно, вы ведь тоже так делаете...?», - подписал снимок комик.

Его поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Вы такие красивые, вашей семье все идет. Вас все любят», «Смешные», «Какие вы классные», «Фото огонь», «Лиза-Папуня!», «Вы так все похожи друг на друга, просто супер», «И губки бантиком», «Милашки», «Одно лицо с папой», - пишут люди.

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