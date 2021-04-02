Комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", порадовал публику неожиданным фото
Юрий частенько выкладывает семейные кадры в Сети, в частности, со своей супругой Викторией и маленькой дочкой Лизой. Но вот родного брата юморист показывает очень редко. Так что, это стало чуть ли не целым событием.
Как передает Politeka.net, 37-летний комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото с младшим братом Игорем, на котором крупным планом показаны их лица. В глаза сразу же бросается, что Юрий более "щекастенький", а вот у Игоря на голове больше "растительности".
"Родной))) Что скажете по сходству? Я справа)))" #брат #братан #братишка #братело #бро", - подписал фото Ткач, ожидая реакции публики.
Пользователи не стали долго тянуть с комментариями, живо обсудив внешность двух братьев:
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"Сразу видно, кто в детстве доедал за братом! 😃😂👍"
"Глаза похожи)"
"😂не похожи 😁"
"только глаза👍🔥"
"Как две капли😂😂😂"
"Взгляд с приколом - это основное сходство 😉"
"Только его не сильно любили и не докармливали))"
"Нет, не похожи, разве что носы!!!"
"Блин, сначала подумала Фотошоп, прикол какой-то😂😂😂😂 похожи🔥🔥"
"Кто больше нямал😉, тот старший😀 ... а так близнецы🔥🔥🔥"
"Кого из Вас подменили в роддоме? 😂"
Ранее мы рассказывали, Ткач насмешил Сеть забавным кадром. Он прищурил один глаз, а второй, напротив, – вытаращил. При этом комик надел бледно-голубую линзу неестественно яркого цвета.
«Угадайте, какого цвета второй глаз?», - загадал загадку юморист.
«Меловин?», «Зеленый? Жёлтый? Красный? сейчас все цвета будем перечислять», «Меловина вспомнила», «Может там глаза нет?», - отреагировали пользователи.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» рассмешил украинцев, показав "нарушителя" тишины: "Должен быть раздражитель…".
Также Politeka писала, что бесстыжий Ткач из "Квартал 95" начал приставать к жене прямо на улице, красотка поддалась: "Не балуйся".