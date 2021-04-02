Комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", порадовал публику неожиданным фото

Юрий частенько выкладывает семейные кадры в Сети, в частности, со своей супругой Викторией и маленькой дочкой Лизой. Но вот родного брата юморист показывает очень редко. Так что, это стало чуть ли не целым событием.

Как передает Politeka.net, 37-летний комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото с младшим братом Игорем, на котором крупным планом показаны их лица. В глаза сразу же бросается, что Юрий более "щекастенький", а вот у Игоря на голове больше "растительности".

"Родной))) Что скажете по сходству? Я справа)))" #брат #братан #братишка #братело #бро", - подписал фото Ткач, ожидая реакции публики.

Пользователи не стали долго тянуть с комментариями, живо обсудив внешность двух братьев:

"Сразу видно, кто в детстве доедал за братом! 😃😂👍"

"Глаза похожи)"

"😂не похожи 😁"

"только глаза👍🔥"

"Как две капли😂😂😂"

"Взгляд с приколом - это основное сходство 😉"

"Только его не сильно любили и не докармливали))"

"Нет, не похожи, разве что носы!!!"

"Блин, сначала подумала Фотошоп, прикол какой-то😂😂😂😂 похожи🔥🔥"

"Кто больше нямал😉, тот старший😀 ... а так близнецы🔥🔥🔥"

"Кого из Вас подменили в роддоме? 😂"

Ранее мы рассказывали, Ткач насмешил Сеть забавным кадром. Он прищурил один глаз, а второй, напротив, – вытаращил. При этом комик надел бледно-голубую линзу неестественно яркого цвета.

«Угадайте, какого цвета второй глаз?», - загадал загадку юморист.

«Меловин?», «Зеленый? Жёлтый? Красный? сейчас все цвета будем перечислять», «Меловина вспомнила», «Может там глаза нет?», - отреагировали пользователи.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» рассмешил украинцев, показав "нарушителя" тишины: "Должен быть раздражитель…".

Также Politeka писала, что бесстыжий Ткач из "Квартал 95" начал приставать к жене прямо на улице, красотка поддалась: "Не балуйся".