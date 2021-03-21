Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как они с женой флиртуют друг с другом

Как известно, юморист любит делиться в соцсетях кадрами со своей женой Викторией и дочкой Лизой. Судя по всему, семейство очень много времени проводит вместе. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артист поделился коротким видео в своем Инстаграм.

Так, Ткач решил поснимать своих жену и дочь во время прогулки на улице. Комик подошел к жене со спины и решил в шутку с ней пофлиртовать.

Виктория была одета в синюю куртку и забавную голубую шапку в виде милого зверька с длинными ушками.

«Я извиняюсь…Скажите, вы мне очень сильно рады?», - интересуется Ткач, после чего начинает дергать за ушко шапки, поднимая его вверх.

Таким образом, Виктория выглядит так, будто действительно рада видеть мужа. Она решила подыграть ему и дополнила картину кокетливым выражением лица.

«Не балуйся», - с улыбкой произносит жена артиста, а он сам начинает смеяться за кадром.

До этого мы писали, что Ткач поделился новым фото со съемок.

Ткач позировал в голубом пиджаке, под который он надел одежду черного цвета, помогающую скрыть недостатки фигуры. На фото комик поднял одну ногу и направил ее в камеру. Кадр получился довольно энергичным.

Напомним, что выступление Ткача из «Квартал 95» на «Липсинк батл» вызвало скандал: «Если б Тина меньше…».

Как сообщала Politeka, знаменитая дочка Ткача из «Квартал 95» неожиданно сменила отчество, что произошло: «Очень сложно…».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" раскрыл, на что им с женой придется пойти ради дочери: "Скоро будем...".