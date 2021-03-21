Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как они с женой флиртуют друг с другом
Как известно, юморист любит делиться в соцсетях кадрами со своей женой Викторией и дочкой Лизой. Судя по всему, семейство очень много времени проводит вместе. Как сообщает Politeka.net, на этот раз артист поделился коротким видео в своем Инстаграм.
Так, Ткач решил поснимать своих жену и дочь во время прогулки на улице. Комик подошел к жене со спины и решил в шутку с ней пофлиртовать.
Виктория была одета в синюю куртку и забавную голубую шапку в виде милого зверька с длинными ушками.
«Я извиняюсь…Скажите, вы мне очень сильно рады?», - интересуется Ткач, после чего начинает дергать за ушко шапки, поднимая его вверх.
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Таким образом, Виктория выглядит так, будто действительно рада видеть мужа. Она решила подыграть ему и дополнила картину кокетливым выражением лица.
«Не балуйся», - с улыбкой произносит жена артиста, а он сам начинает смеяться за кадром.
До этого мы писали, что Ткач поделился новым фото со съемок.
Ткач позировал в голубом пиджаке, под который он надел одежду черного цвета, помогающую скрыть недостатки фигуры. На фото комик поднял одну ногу и направил ее в камеру. Кадр получился довольно энергичным.
Напомним, что выступление Ткача из «Квартал 95» на «Липсинк батл» вызвало скандал: «Если б Тина меньше…».
Как сообщала Politeka, знаменитая дочка Ткача из «Квартал 95» неожиданно сменила отчество, что произошло: «Очень сложно…».
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" раскрыл, на что им с женой придется пойти ради дочери: "Скоро будем...".