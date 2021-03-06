Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач насмешил поклонников ярким перевоплощением в новом шоу

Как передает Politeka.net, на аккаунте шоу пародий «Липсинк батл» в Инстаграм появились кадры с выступления любимца публики. Он пародировал известного певца, сражаясь в батле со своим коллегой, комиком Игорем Ласточкиным.

«Встречайте на сцене #шоузвездныхпародий комика, шоумена, актера, танцовщика и певца – Юрия Ткача, который пародирует южнокорейского исполнителя PSY - GANGNAM STYLE», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях под фото разгорелся настоящий скандал. Зрители остались недовольны тем, что пародистов очень мало показывают. Вместо этого, постоянно показывают реакцию ведущей шоу Тины Кароль. Но без комплиментов Ткача не оставили.

«Очень круто и смешно», «Супер! Если б только Тина меньше визжала!», «просто невероятный», «Выступление супер, но камера постоянно показывала зрителей, ведущих. Не успевали разглядеть выступление, как камера уже показывает зрителей», «Просто Ткач как копия», «Юрчик лучший, просто ваау», «Можно Кароль поменьше показывать? Артистов показывают меньше, чем её. Такое ощущение, что все шоу ради неё организовали», "особенно ее ноги, которые она закидывает... пищит как дура!", - пишут пользователи сети.

Напомним, что розовощекий Ткач из «Квартал 95» развалился под пальмами и предался наслаждению: «После стакана рома…».

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