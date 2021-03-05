Український актор, зірка Студії" Квартал 95 " Юрій Ткач зняв кумедне відео, що розсердило фоловерів

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram український актор розмістив кумедне відео, побачивши яке, на Юрія обрушилася хвиля гніву, фанати порахували святотатством таке витворяти.

На відео актор стоїть і з незворушним виглядом "перетасовує" бутерброди. Тут показується рука зі ста гривневою банкнотою, вона засовує гроші в кишеньку сорочки. Юрій спантеличено дивиться на гроші, він здивований і сміється: "Коли тобі зіпсували відео, і заткнули рота одночасно", прокоментував сам відео комік.

Багато шанувальників від душі посміялися, судячи з хештегів, гроші запропонувала Юрію його дружина Вікторія. Однак багато фанатів побачили в тасуванні бутербродів святотатство...

"Гріха не боїшся хлібом святим в карти грати, аж огидно дивитись", "Я Вас дуже поважаю, але Юра, з хлібом так не можна.", "Хліб безцінний! Як так можна? Закушалися?😢 😢 😢 ", "Так не можна, це ж хліб святий.Подивилася б на це бабуся яка голодувала", "Жах!",- написали фоловери.

Не так давно Юрій у своєму Instgaram похвалився, що в річницю весілля розмістив яскраві кадри з дружиною, дуже схожою на нього. Юрій притулився до своєї другої половинки, яка одягла фату на голову. На фото дружина Вікторія, така ж весела і завзята, дуже схожа на Юрія, просто світиться від щастя.

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