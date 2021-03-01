Украинский актер, звезда Студии "Квартал 95" Юрий Ткач показал, красавицу жену в годовщину свадьбы

Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram украинский актер похвастался в годовщину свадьбы яркими кадрами с женой, очень похожей на него.

Юрий прижался к своей второй половинке, которая надела фату на голову. На фото жена Виктория, такая же веселая и задорная, очень похожа на Юрия, просто светится от счастья.

"Семь лет, как один день)))" - написал комик.

Фанаты были удивлены, увидев такую родную пару, они пожелали много хороших слов для молодых, и отметили, что Юрий очень похож с женой:

"Счастя вам, вы классные!", "Горько !❤️", "Сім😍😍😍😍сім'я❤️🔥 Вітаю Гарнюні😍😍😍❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Ребята, живите долго и счастливо, любите, цените, дорожите друг другом.", "А где Ярина?", "Совет да любов. Здоровья. счастья и мира", "Вітаємо))) щасливих років життя Вам)))", "Такі схожі. Щастя вам. Вы супер!!! 🙌🙌🙌", "И очень, очень похожи!!! 😍😍😍".

Юрий Ткач не так давно вернулся с отдыха из Доминиканской республики. Несколько дней подряд лента артиста пестрела кадрами с отдыха, он показывал как резвится с дочерью, разыгрывая сценки, веселые забавные перфоменсы, умиляя фанатов, которые постоянно следят за жизнью и творчеством актера.

Напомним, что волосатый Ткач из «Квартал 95» лишил слов выкрутасами в откровенных нарядах: «Хороший отдых был, похудел».

Как сообщала Politeka, розовощекий Ткач из «Квартал 95» развалился под пальмами и предался наслаждению: «После стакана рома…».

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