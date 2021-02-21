Украинский актер, звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как наслаждается отдыхом

Как известно, артист вместе с семьей отдыхает в Доминиканской Республике, пишет Politeka.net. "Кварталовец" не устает делиться солнечными снимками из теплых краев.

В этот раз комик записал театрализованное видео. Он надел бандану, а во рту держал сигару. Ткач вальяжно говорил на непонятном языке, делая очень заумный вид. Сигару он продолжал курить в процессе разговора.

«Народная пиратская мудрость...))) Запомнили? Перескажите 10-ти друзьям и будет вам счастье)))», - подписал видео Ткач.

В комментариях актеру оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Какой красивый украинский язык после стакана рома», «Юрий вы что курите?», «Обожаю, ты такой один!», «Юра..перебор», «Юрий! Вы всегда на позитиве! Глядя на вас, всегда поднимается настроение!», «Класс! Пират из мультика "Остров сокровищ"!», «Очень поняла мудрость», «Юра, ты как Боб Марли!», «Не хватает попугая на плече и заклеенного глаза. Был бы капитан Флинт», - пишут пользователи сети.

Судя по видео, актер вовсю наслаждается отдыхом. На ролике он лежал под пальмами и выглядел невероятно счастливым и умиротворенным.

Напомним, что дочь Ткача из "Квартал 95" удивила недовольным лицом на пляже экзотического курорта: "Копия папа".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» подарил дочке Лизе райское место, умилив поклонников: «Русалочка и Русал».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» ошарашил постаревшим видом на курорте: «Худеть нужно…».