Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач підкорив новими фото з відпочинку в Домініканській Республіці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актор поділився неймовірно красивим кадром, на якому позував поруч зі своєю донькою Лізою. Батько і дочка лежали на білосніжному пісочку, за ними виднівся океан, блакитне небо з красивими хмарами і невелика яхта.

Ткач виглядав дуже задоволеним, а його дочка, ймовірно, була захоплена райським місцем, яке подарував їй батько. Ліза позувала для фото в яскравому жовтому купальнику. На голові у неї красувалися кіски, які ще в Україні заплела їй мати. Знімок вийшов як картинка з обкладинки.

"Скоро будемо так само, але в снігу)))", - підписав фото Ткач.

У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

"Красиво дуже", "Фото просто вогонь, Краса нереальна", "вау яке фото!", «Красивенно! Гарного Вам відпочинку!", "Оо, такі милі, ви кращі)", "Юрій Ткач ви найкращий актор. Чекаю нових серій одного разу під Полтавою", " Юра, ти прекрасний актор, браво. Тобі треба тільки Оскара", " як же я сумую за цим пляжиком. Полежіть і за мене», "міні Русалочка і Русал", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дочка Ткача з "Квартал 95" здивувала незадоволеним обличчям на пляжі екзотичного курорту:"копія тато".

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