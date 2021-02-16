Український актор, зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач нарвався на критику через зайву вагу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував фото з відпочинку. Як відомо, Ткач з сім'єю відпочиває в Домініканській Республіці. У себе в соцмережах він публікує яскраві і забавні фото зі своєю дружиною і донькою Лізою. Сімейство намагається отримати від відпочинку все.

Цього разу Ткач поділився досить незвичним для себе фото. Він стояв, схрестивши руки і стерши з лиця посмішку. Очі актора були прикриті сонцезахисними окулярами, а на обличчі красувалася медична маска. Актор показав, що може бути дуже серйозним, якщо необхідно.

"Коротше, відпочиваю максимально серйозно", - підписав фото Ткач.

У коментарях акторові залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики, яка стосувалася зовнішності коміка. Деякі шанувальники відзначили, що 37-річний Ткач різко постарів, хоча на відпочинку повинен був, навпаки, набратися сил.

"Постарів ніби", "худнути потрібно тобі", "Нііііі, ну так не можна", «вдалого відпочинку», «красивий», «відпочинок це чудово», «навіть серйозно, смішно!", "Молодець", "сама серйозність", "Юрій, ви класний! Бажаю всього самого доброго і хорошого вам і вашій родині!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" вразив екстремальними розвагами з донькою Лізою, знявши все на відео:"Чудіки".

Раніше на Politeka ми писали, що Ткач з "Квартал 95" зізнався в любові розкішній блондинці: "Я нескінченно щасливий...".

На сайті Politeka ми розповідали, що Ткач з "Квартал 95" показав, як "нежданчик" зіпсував його відпочинок з донькою: "Валимо, Ліза!".