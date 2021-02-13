Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, яка неприємна несподіванка чекала їх з донькою на відпочинку
Гуморист, який зараз відпочиває з сім'єю в Домініканській Республіці, поділився новим відео з сонячного курорту на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах можна побачити, як Ткач і його дочка Ліза насолоджуються красою природи і спокоєм, розтягнувшись в тіні на газоні. При цьому, сам комік лежить прямо на траві, а його дочка здригнулася на нього зверху.
"Чи зручно вам, хлопці?",- запитує за кадром дружина артиста.
Ткач при цьому розслаблено лежить на траві і дивиться в телефон.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Дорофєєва висловила, що думає про Позитива після розпаду "Время и Стекло": "Не шкодуйте його!"
Тіна Кароль сміялася в храмі і випадково підпалила фату: фатальні прикмети на весіллі з Євгеном, відео
В Одесі тіло дитини знайшли повішеним на дверях: "мати залишила одного, а коли повернулася..."
У Харкові під мостом знайшли тіло 15-річного школяра: поліція назвала причину загибелі
"Нам шикарно. Ми тут створили живу чергу. Це ми придумали...ми придумали лежати на траві", - похвалився комік.
Однак, в цей час він помічає в траві поруч з собою неприємний сюрприз.
"Це що какашка? Не показуй, не треба. Виріжемо просто це потім. Глянь, г**но! Валимо, Ліза!",- поспішно вимовляє Ткач, піднімаючись з газону разом з донькою.
"А в траві чекав нежданчик!", - написав артист у підписі до відео.
Його шанувальників явно насмішив цей пост.
"Так то ж до грошей", "а такий гарний початок", "обережно, Юрчик, то міни!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95"вразив екстремальними розвагами з донькою Лізою, знявши все на відео: "Чудики".
Як повідомляла Politeka, незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні...".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втік з України з дружиною і донькою і похвалився новими райськими видами: "ми заслужили!".