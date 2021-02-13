Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, яка неприємна несподіванка чекала їх з донькою на відпочинку

Гуморист, який зараз відпочиває з сім'єю в Домініканській Республіці, поділився новим відео з сонячного курорту на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Ткач і його дочка Ліза насолоджуються красою природи і спокоєм, розтягнувшись в тіні на газоні. При цьому, сам комік лежить прямо на траві, а його дочка здригнулася на нього зверху.

"Чи зручно вам, хлопці?",- запитує за кадром дружина артиста.

Ткач при цьому розслаблено лежить на траві і дивиться в телефон.

"Нам шикарно. Ми тут створили живу чергу. Це ми придумали...ми придумали лежати на траві", - похвалився комік.

Однак, в цей час він помічає в траві поруч з собою неприємний сюрприз.

"Це що какашка? Не показуй, не треба. Виріжемо просто це потім. Глянь, г**но! Валимо, Ліза!",- поспішно вимовляє Ткач, піднімаючись з газону разом з донькою.

"А в траві чекав нежданчик!", - написав артист у підписі до відео.

Його шанувальників явно насмішив цей пост.

"Так то ж до грошей", "а такий гарний початок", "обережно, Юрчик, то міни!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95"вразив екстремальними розвагами з донькою Лізою, знявши все на відео: "Чудики".

Як повідомляла Politeka, незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втік з України з дружиною і донькою і похвалився новими райськими видами: "ми заслужили!".