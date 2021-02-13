Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, какая неприятная неожиданность ждала их с дочкой на отдыхе
Юморист, который сейчас отдыхает с семьей в Доминиканской республике, поделился новым видео с солнечного курорта на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть, как Ткач и его дочь Лиза наслаждаются красотой природы и спокойствием, растянувшись в тени на газоне. При этом, сам комик лежит прямо на траве, а его дочь взгромоздилась на него сверху.
«Удобно ли вам, ребята?», - спрашивает за кадром жена артиста.
Ткач при этом расслабленно лежит на траве и смотрит в телефон.
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«Нам шикарно. Мы тут создали живую очередь. Это мы придумали…Мы придумали лежать на траве», - похвастался комик.
Однако, в это время он замечает в траве рядом с собой неприятный сюрприз.
«Это что какашка? Не показывай, не надо. Вырежем просто это потом. Глянь, г**но! Валим, Лиза!», - поспешно произносит Ткач, поднимаясь с газона вместе с дочкой.
«А в траве ждал нежданчик!», - написал артист в подписи к видео.
Его поклонников явно насмешил этот пост.
«Так то ж к дєньгам», «а такое хорошее начало», «Осторожно, Юрчик, то мины!», - пишут люди.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» поразил экстремальными развлечениями с дочкой Лизой, сняв все на видео: «Чудики».
Как сообщала Politeka, недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…».
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" сбежал из Украины с женой и дочкой и похвастался новыми райскими видами: "Мы заслужили!".