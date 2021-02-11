Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как проводит время с семьей на курорте

Новыми кадрами отдыха Ткач поделился в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net.

Юрий с супругой Викторией и дочкой Лизой сейчас отдыхают в Доминиканской республике.

Отметим, судя по новым кадрам, звезде «Квартала 95» не все нравится.

Так, Юрий Ткач записал видео, как они втроем лежат на шезлонгах. При этом солнце еще не взошло и погода довольно ветреная.

«Вика, а вот скажи мне, а чего мы в 6.30 утра подорвались, как дураки?», - ворчит артист.

«Записывать вон рассвет. Красиво», - радостно отвечает ему супруга.

Тут решила добавить свою реплику и дочка артиста: «И смотрели, как там тракторы проезжали».

Позитивного настроения актеру это не прибавило.

«Посмотреть на трактор? Вот это мы встали в 6.30, чтобы посмотреть на трактор, серьезно? Записать таймлапс трактора?», - говорит возмущенный Ткач.

Но в результате записать видео восхода солнца все же получилось, хотя біло и нелегко, поскольку Виктория все время держала телефон в руках.

"Держусь из последних сил", - призналась она.

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Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как отрывается под пение дочки, танец закончился неприятностью: "Ничего себе, папа как может".

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