Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как проводит время с семьей на курорте
Новыми кадрами отдыха Ткач поделился в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net.
Юрий с супругой Викторией и дочкой Лизой сейчас отдыхают в Доминиканской республике.
Отметим, судя по новым кадрам, звезде «Квартала 95» не все нравится.
Так, Юрий Ткач записал видео, как они втроем лежат на шезлонгах. При этом солнце еще не взошло и погода довольно ветреная.
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«Вика, а вот скажи мне, а чего мы в 6.30 утра подорвались, как дураки?», - ворчит артист.
«Записывать вон рассвет. Красиво», - радостно отвечает ему супруга.
Тут решила добавить свою реплику и дочка артиста: «И смотрели, как там тракторы проезжали».
Позитивного настроения актеру это не прибавило.
«Посмотреть на трактор? Вот это мы встали в 6.30, чтобы посмотреть на трактор, серьезно? Записать таймлапс трактора?», - говорит возмущенный Ткач.
Но в результате записать видео восхода солнца все же получилось, хотя біло и нелегко, поскольку Виктория все время держала телефон в руках.
"Держусь из последних сил", - призналась она.
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