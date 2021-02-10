Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач отправился с семьей на жаркий курорт и поделился оттуда первыми кадрами

Судя по всему, артисту надоели украинские холода, поэтому он решил сбежать туда, где светит солнце и повевает освежающий морской бриз. Соответствующими кадрами Ткач поделился в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net.

Супруга юмориста, Виктория Ткач, сняла на видео, как ее муж и дочь пополняют силы после долгого перелета. Судя по геотегам, семейство отправилось отдыхать в Доминиканскую республику.

Ткач с женой и дочкой сидят за столиком местного кафе с видом на пляж и лазурное море.

«Мы долетели! Мы пережили 12-часовой перелет, и теперь мы кушаем с таким вот прекрасным видом. По-моему, после 12 часов мы это заслужили! Красота!», - произносит за кадром Виктория Ткач.

Отметим, что еще совсем недавно Ткач показывал, как выглядят февральские морозы в Украине.

Так, юморист сделал селфи, стоя вечером на улице. Можно заметить, что артист одетая в объемную теплую куртку, маску и шапку. Весь его наряд черного цвета, а из-за маски кажется, что комик надел балаклаву.

Стоит отметить, что снег лежит не только на улице за спиной артиста, но и на нем самом.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" напугал домашних душераздирающим криком, видео выходки: "Папка, шо с тобой?".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как отрывается под пение дочки, танец закончился неприятностью: "Ничего себе, папа как может".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" поделился важной новостью, удивив безумным видом: "Когда перцовка попала в...".