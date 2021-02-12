Звезда студии «Квартал 95», украинский актер и комик Юрий Ткач похвастался экстремальными развлечениями с дочкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ткач, который сейчас отдыхает за границей, показал, как они с дочкой Лизой развлекаются в бассейне. Юрий снимал видео в бассейне, в том числе и под водой. Он вместе с Лизой нырнул под воду, где малышка попыталась сделать сальто. Все эти трюки фиксировала камера.

«Как по мне, переворот в воде идеальный», - подписал видео комик.

В комментариях звездному семейству оставили массу приятных слов.

«Ну ты Юрчик и дельфин», «Юра хорошего настроения», «Крутые вы», «Молодцы», «Чудики», «Вы суперские», «Ихтиандры», «Привет я твоя фанатка. Если сможешь, передай приветик», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ткач с женой и дочкой отправились отдыхать в Доминиканскую Республику. Это одно из самых популярных направлений для украинских звезд, после Мальдив и Бали. Актер с удовольствием делится яркими кадрами с отдыха.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач насмешил последними зимними кадрами в Киеве. Актер закутался в куртку практически всем лицом, чтобы спрятаться от снега.

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» ошеломил ярким перевоплощением дочки-красавицы: «Вау, какая…».

Как сообщала Politeka, недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…».

Также сообщалось, что Ткач из "Квартал 95" сбежал из Украины с женой и дочкой и похвастался новыми райскими видами: "Мы заслужили!".