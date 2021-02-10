Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач відправився з сім'єю на жаркий курорт і поділився звідти першими кадрами

Судячи з усього, артисту набридли українські холоди, тому він вирішив втекти туди, де світить сонце і повіває освіжаючий морський бриз. Відповідними кадрами Ткач поділився в розділі сторіз свого Instagram, пише Politeka.net.

Дружина гумориста, Вікторія Ткач, зняла на відео, як її чоловік і дочка поповнюють сили після довгого перельоту. Судячи з геотегів, сімейство вирушило відпочивати в Домініканську Республіку.

Ткач з дружиною і донькою сидять за столиком місцевого кафе з видом на пляж і блакитне море.

"Ми долетіли! Ми пережили 12-годинний переліт, І тепер ми їмо з таким ось прекрасним видом. По-моєму, після 12 годин ми це заслужили! Краса!",- вимовляє за кадром Вікторія Ткач.

Зазначимо, що ще зовсім недавно Ткач показував, як виглядають лютневі морози в Україні.

Так, гуморист зробив селфі, стоячи ввечері на вулиці. Можна помітити, що артист одягнена в об'ємну теплу куртку, маску і шапку. Весь його наряд чорного кольору, а через маску здається, що Комік надів балаклаву.

Варто відзначити, що сніг лежить не тільки на вулиці за спиною артиста, але і на ньому самому.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" налякав домашніх несамовитим криком, відео витівки: "Папка, шо з тобою?".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" показав, як відривається під спів дочки, танець закінчився неприємністю: "Нічого собі, тато як може".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" поділився важливою новиною, здивувавши божевільним виглядом: "коли перцівка потрапила в...".